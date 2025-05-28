Sivas'ta İhtiyaç Sahibi Çocuklara Kurban Bayramı Öncesi Giyim Desteği

Kurban Bayramı yaklaşırken Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi çocukları unutmadı. Sosyal destek programları çerçevesinde Sivas ve Yozgat illerinde yürütülen yardım faaliyetleri çerçevesinde 608 çocuğa bayram öncesi giyim kartı hediye edildi.

Türkiye'nin 81 ilinde sürdürülen sosyal destek faaliyetlerinin bir parçası olarak Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, bölgedeki binlerce aileye kuru gıda yardımı, muhtaç aylığı ve burs desteği veriyor. Kurban Bayramı öncesinde yapılan destek ile yetim ve öksüz çocukların bayram sevincine ortak olundu. Toplamda 2 milyon 500 bin TL tutarındaki yardım sayesinde çocukların bayrama yeni giysilerle girmesi sağlanırken, ailelerin maddi yükü de hafifletildi. Giyim kartları, anlaşmalı mağazalarda kullanılmak üzere çocukların ailelerine teslim edildi.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yıl boyunca gerçekleştirdiği sosyal destek projeleriyle özellikle dini ve milli bayramlar öncesinde toplumun dezavantajlı kesimlerine umut olmaya devam edeceklerini söyledi. - SİVAS