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Sivas'ta Hamur İşleri Yapan Kadının Başarısı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Rukiye Yılmaz'ın, severek yapıp yediği hamur işleri gelir kapısına dönüştü. Yılmaz, kış aylarında bölge halkına hizmet verirken yaz aylarında memleket hasreti çeken gurbetçilere ürünlerini ulaştırıyor.

SİVAS (İHA) –Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Rukiye Yılmaz'ın, severek yapıp yediği hamur işleri gelir kapısına dönüştü. Yılmaz, kış aylarında bölge halkına hizmet verirken yaz aylarında memleket hasreti çeken gurbetçilere ürünlerini ulaştırıyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Döllük köyünde yaşayan Rukiye Yılmaz, hamur işleri yaparak yaklaşık yedi yıl önce sosyal medya üzerinden ürünlerini satmaya başladı. Can sıkıntısından ve çevresindeki insanların beğenisi üzerine başladığı bu yolculuk, büyük bir başarıya dönüştü. Evde hazırladığı kuru mantı çeşitleri, erişte, boncuk ve yaprak mantı, su böreği, yaprak sarması, içli köfte ve etli mantı gibi ürünler, hızla geniş bir müşteri kitlesi tarafından talep edilmeye başlandı. "Başlangıçta belki olur, belki olmaz diye düşündüm. Hayallerimi fazla büyütmedim," diyen Yılmaz, taleplerin artmasıyla birlikte hayallerinin de büyüdüğünü belirtti. Kış aylarında ilçeye, yaz aylarında ise gurbetçilere hizmet veren Yılmaz, her geçen yıl daha fazla kişiye ulaşmaya başladı.

"Talepler çoğaldıkça hayallerim başladı"

Her kadına iş hayatını öneren Yılmaz, bu işe başlarken hayal kurmadığını belirterek, "Çevremdekiler elimin lezzetli ve becerikli olduğunu söylüyordu. Evimizde ailemize yapıyorduk. Boş vaktim kalıyordu ben de can sıkıntısından fazla yapmaya başladım. Yaklaşık 7 yıl oldu. İşlerin hiç bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Kuru manti çeşitleri, erişte, boncuk ve yaprak mantı, su böreği, yaprak sarması, içli köfte, etli mantı gibi insanlar ne isterse yapıyorum. Talep çok yoğun. Ben belki olur belki olmaz diye başladım. Çok fazla hayal kurmadım. Talepler çoğaldıkça hayallerimde büyümeye başladı. Bunları her kadın yapabilir. Ben hazırcılığı sevmiyorum. Her kadına da çalışmayı öneririm. Çevremdekiler olmaz dedi bana. Kendi eşim bile beklemiyordu. İnsanlar zamanla eşine dostuna tavsiye etti. Her sene biraz daha tanındım. Bir kişi on, on kişi yüz kişi oldu ve bu böylece büyüdü. Kış aylarında ilçeye yaz aylarında gurbetçilere çalışıyorum. Şimdi herkes helal olsun sana diyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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