Sivas'ta Hafızlık Belgesi Taktim Töreni Düzenlendi

Sivas'ta Hafızlık Belgesi Taktim Töreni Düzenlendi
Güncelleme:
Sivas İl Müftülüğü, hafızlık belgelerini alan 14 öğrenci için düzenlediği törende Kur'an-ı Kerim'in önemine vurgu yapıldı. İl Müftüsü Hasan Limon, hafızlık eğitiminin dünya ve ahiret saadetine katkı sağladığını belirtti.

Sivas İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları ve Hafızlık Proje İmam Hatip okullarında eğitimlerini tamamlayarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrencilere, düzenlenen törenle belgeleri takdim edildi.

2025 Yılı 3. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan 3'ü erkek, 11'i kız olmak üzere toplam 14 öğrenci için Hafız Mehmet Altuntaş Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu Konferans Salonu'nda hafızlık belge takdim töreni gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü Hasan Limon, hafızlık müessesesinin önemine vurgu yaparak "Evlatlarımıza Kur'an'ı öğretmek suretiyle onlara en büyük hazineyi bahşetmiş oluruz. Onlar yüklendikleri bu paha biçilmez emanet sayesinde Allah ve Rasülü'nün sevdiği kimseler haline gelirler. İstikamet üzere yaşayarak Allah ve Rasulü'nün razı olduğu bir ümmet kıvamına erişebilmek için başta kendimiz, evlatlarımız ve toplum olarak Kur'an kültürüne sahip olmalıyız. Zira Kur'an-ı Kerim bize hayatın her safhasında ilahi bir rehberdir" dedi.

Müftü Limon, Kur'an eğitiminin hem dünya hem de ahiret saadetine vesile olduğunu belirterek, "Kur'an ile meşgul olanlar Allah'ın izniyle dünya ve ahiret hayatında sıkıntı çekmez. Hafızlarımız hem dünyada hem de ahirette huzur bulacaktır inşallah" ifadelerini kullandı.

Ailelere önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Limon, "Hafız olduktan sonra Kur'an'dan uzaklaşma tehlikesi vardır. Aileler çocuklarına örnek olmalı ve ibadetlerinde onlara destek vermelidir. Hafızlık büyük bir değerdir." dedi.

Konuşmaların ardından hafızlık belgeleri öğrencilere takdim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
