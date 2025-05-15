Sivas'ta Engelli Bireyler İçin Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

Sivas'ta Engelli Bireyler İçin Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta düzenlenen temsili askerlik töreninde 9 engelli birey, Türk Bayrağı'na yemin ederek askerlik görevlerini yerine getirdi. Tören sonrası aileler duygu dolu anlar yaşadı ve çocuklarıyla hatıra fotoğrafları çekildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen temsili askerlik töreninde, 9 engelli birey askerlik görevini bir günlüğüne de olsa yerine getirmenin gururunu yaşadı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde düzenlenen törende, engelli bireyler için özel bir program hazırlandı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından engelli bireyler, Türk Bayrağı'na el basarak yemin etti. Yemin töreninin ardından engelli bireylere temsili askerlik görevlerini tamamladıklarına dair teşekkür belgeleri takdim edildi. Törende duygu dolu anlar yaşanırken, aileler çocuklarının bu anlamlı gününe tanıklık etmenin gururunu yaşadı. Aileler, törenden sonra asker üniforması giyen çocuklarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Türk milletimizden gurur duydum"

Devletin desteğinden ve milletin birlik duygusundan duyduğu memnuniyeti ifade eden Nazmiye Türker, "Devletimizden Allah razı olsun. Türk milletimizden gurur duydum. Çok duygusal anlar yaşadım" şeklinde konuştu.

Münevver Coşkun ise "Cennet vatanımızı ve şanlı ordumuzu rabbim korusun. Çocuklarımız ile ilgilenmelerinden dolayı çok duygusal anlar yaşadım" dedi.

"Duygu dolu anlar yaşadım"

Yapılan organizasyon için teşekkür eden Hasan Coşkun, "Bu törene katıldığım için çok mutluyum. Yapılan hizmet ve organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyorum. Duygu dolu anlar yaşadım" diye konuştu.

Yapılan organizasyondan dolayı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e teşekkür eden Emin Karadağ, "Böyle bir organizasyon yaptıkları için başta Sayın Valimiz Yılmaz Şimşek'e, Sivas İl Jandarma Komutanlığı'mıza teşekkür ediyorum. Çok duygusal anlar yaşadım. Çocuğum ile gurur duydum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada

Büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme

Erdoğan ve Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
11 yaşındaki öğrencisine istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı

11 yaşındaki öğrencisine istismarda bulunan kadın öğretmen tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı

Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı
Tolunay Kafkas adım adım Avrupa yolcusu! O iddialara cevap verdi

Yeni takımı bu kez Türkiye'den değil! Canlı yayında duyurdu
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti

Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.