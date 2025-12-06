Sivas'ta doğum sayısı düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının 7 ayına ilişkin doğum istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Verilere göre Sivas'ta 2024 yılının ilk 7 ayında 3 bin 659 olan doğum sayısı, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 11 düşerek 3 bin 258'e geriledi.

Sivas'ta 2025 yılının ilk 7 ayında en fazla doğum haziran ayında gerçekleşti.

Kentte doğum sayısı ocakta 464, şubatta 368, martta 455, nisanda 451, mayısta 501, haziranda 510, temmuzda ise 509 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS