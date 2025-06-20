Sivas'ta Din Görevlilerine Yöenlik Etkili Hutbe Okuma Yarışması Düzenlendi

Sivas İl Müftülüğü tarafından 2025 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Merkez İhramcızade Hanım Camisinde din görevlilerine yönelik "Etkili Hutbe Okuma Yarışması" gerçekleştirildi.

İl Müftü Yardımcısı Behçet Koçak'ın başkalığında yapılan yarışmada Vaiz Sefer Alıcı, Din Hizmetleri Uzmanı Kahraman Karaçam, din görevlileri Abdullah Koç ve Ergün Ceyhan komisyonda görev aldı.

Merkez ve ilçe müftülüklerinden 14 din görevlisinin katıldığı il finalinde, komisyonca yapılan değerlendirme soncunda Merkez Tutmaç Köyü Cami İmam Hatibi Sefa Doğan il birincisi olarak Kırşehir'de düzenlenecek bölge finalinde yarışmaya hak kazandı.

Yarışmada Gemerek İlçesinden İmam Hatip Ali Osman Akan ikinci, İmranlı İlçesinden İmam Hatip Emin Günhan ise üçüncü oldu. - SİVAS