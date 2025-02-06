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Sivas'ta Deprem Krizinin İkinci Yılı için Fotoğraf Sergisi Açıldı

Sivas'ta Deprem Krizinin İkinci Yılı için Fotoğraf Sergisi Açıldı
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Sivas Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) tarafından, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ikinci yıl dönümünde, deprem temalı fotoğrafların sergilendiği bir sergi açıldı. Sergide AFAD ve AKUB ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları masaya yatırıldı.

Sivas Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) tarafından, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan depremlerin ikinci yıl dönümünde fotoğraf sergisi açıldı.

Sivas'ta AFAD ve AKUB ekipleri 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerinin ikinci yılında resim sergisi açtı. 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde ekiplerin arama kurtarma ve yardım çalışmalarını konu alan sergide deprem temalı fotoğraflar sergilendi. AKUB Lideri ve Sivil Savunma Uzmanı Adem Yıldırım'dan sergi ve deprem alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Türkiye'nin asrın felaketinde büyük bir dayanışma örneği sergilediğin ifade etti.

"Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın"

Ülkemizin bir daha böylesi felaketlerle karşılaşmaması için temennilerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan, "İlimiz özelinde eğitim camiamız ve Sivas halkı da depremzede vatandaşlarımız için seferber oldu. Müdürlüğümüz AKUB ekibi, gönüllü öğretmenlerimiz depremin yaşandığı illerimizde AFAD koordinasyonunda yürütülen tüm çalışmalarda aktif olarak görev aldılar. Bu büyük felaketin yıldönümünde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah, ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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