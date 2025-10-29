Haberler

Sivas'ta 51 Kilogram Ağırlığında Dev Bal Kabağı Dikkat Çekti

Sivas'ta 51 Kilogram Ağırlığında Dev Bal Kabağı Dikkat Çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta bir çiftçi, ata tohumundan yetiştirdiği dev bal kabağını hasat etti. 51 kilogram ağırlığındaki kabak, kilosu 25 liradan satışa sunulurken, çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Sivas'ta bir çiftçinin ata tohumundan yetiştirdiği 51 kilogramlık dev bal kabağı ilgi odağı oldu.

Sivas'ta bir çiftçi, 51 kilogram ağırlığında dev bir bal kabağı yetiştirdi. Mayıs ayının ortasında ekilen bal kabağı, ekim ayında hasat edildi. Kilosu 25 liradan satışa çıkarılan kabak, tarlada hasat edilirken iki kişinin yardımıyla taşındı. Bal kabakları ortalama 8 ila 10 kilogram ağırlığında olurken, 51 kiloluk dev kabak boyutuyla dikkat çekti. Tezgahta satış için sergilenen dev kabak, çevredekilerin de ilgisini çekti. Vatandaşlar, bu büyüklükte bir bal kabağını ilk kez gördüklerini belirterek, kabakla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dev bal kabağını yetiştiren çiftçi Mehmet Önk, "Ben çiftçilikle uğraşıyorum. Bu kabağı amca oğlumla birlikte yetiştirdik. Bunu hazırlarken tarlanın yeri çok önemli. Mayısın ortasında toprağa ekeriz, ekimin ortasında da keser toplarız. Bu kabağın diğerlerinden farklı olma sebebi, tohumunun ata tohumu olması. Tam olarak 51 kilo geliyor. Tarlada hasat edip motora yüklerken iki kişi zor kaldırdık. Tam olarak 51 kilo, kilosunu 25 liraya sattık. Daha önce de böyle büyük ekmiştim ama o 37 kilo gelmişti, böylesine rastlamadık. Bal kabağına sarılmaya çalışınca iki kolum zor kavuşuyor" dedi.

Dev bal kabağı ile hatıra fotoğrafı çektiren Bekir Çınar, "Ben bu bal kabağını yoldan geçerken gördüm, şok oldum. Ağabeyimizi uzun süredir tanırım, çok bal kabağı yedik ama böyle büyüğünü hiç görmedik. Kendisine bu bal kabağını yetiştirdiği için teşekkür ediyorum. Sivas'ımıza, ülkemize böyle bir bal kabağını tanıttığı için teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını Allah'tan temenni ediyorum" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gebze'de yıkılan 7 katlı apartmanda zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu

Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimliği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.