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Sivas'ta 2025'te 4 bin 693 kişi öldü

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TÜİK verilerine göre Sivas'ta 2025'te hayatını kaybeden 4 bin 693 kişiden en fazla ölüm dolaşım sistemi hastalıkları (bin 662) ve tümörler (790) nedeniyle gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre kentte geçtiğimiz yıl içerisinde hayatını kaybeden 4 bin 693 kişiden bin 662'sinin ölüm nedeni dolaşım sistemi hastalıkları olarak kayıtlara geçti. Sivas'ta ölümlerin ikinci en önemli nedeni ise iyi huylu ve kötü huylu tümörler oldu. Sivas'ta geçtiğimiz yıl tümör nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 790 olarak açıklandı. 662 kişi solunum sistemi hastalıkları nedeniyle, 197 kişi sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle, 292 kişi endokrin, beslenme ve metabolizma hastalıkları nedeniyle, 195 kişi dışsal yaralanmalar ve zehirlenmeler nedeniyle, 587 kişi ise diğer hastalıklara bağlı olarak hayatını kaybetti. Sivas'ta ölüm nedeni belirlenemeyen kişi sayısı ise 308 oldu.

Hayatını kaybeden 4 bin 693 kişinin 2 bin 553'ü erkek, 2 bin 140'ı ise kadın oldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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