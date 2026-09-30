Sivas Nuri Demirağ Havalimanı ağustosta 50 bin 173 yolcu ağırladı

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ağustos ayında havalimanlarından yararlanan yolcu sayıları ile ilgili elde ettiği verileri paylaştı.

Açıklanan verilere göre Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda ağustos ayında 50 bin 173 yolcuya hizmet verilirken, gerçekleşen uçak trafiği 340, taşınan yük miktarı da 496 ton olarak açıklandı.

Havalimanından yararlanan yolcu sayısı bu yılın ocak-ağustos döneminde ise 329 bin 78 kişi olarak açıklandı. 8 aylık dönemde gerçekleşen uçak trafiği 2 bin 464, taşınan yük miktarı da 2 bin 843 ton olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı