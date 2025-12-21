Haberler

Sivas, 'İstiklal Madalyası' istiyor

Güncelleme:
Sivas, milli mücadeledeki önemi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 'İstiklal Madalyası' talep etme kararı aldı. Sivas Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarının başvurusu, şehrin milli mücadeledeki rolünü pekiştiriyor.

Milli mücadelenin merkezlerinden olan Sivas'ta, Kent Konseyi öncülüğünde ki sivil toplum kuruluşları TBMM'ye başvurup 'İstiklal Madalyası' talep etme kararı aldı.

Sivas Kent Konseyi, önemli bir gündem maddesiyle toplandı. Sivas'ın milli mücadeledeki rolünün ele alındığı toplantıda, diğer sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TMBB) 'İstiklal Madalyası ve Berat Belgesi' talep edilmesi kararlaştırıldı. Sivil toplum kuruluşlarının mutabakatıyla oluşturulan talep metninin önümüzdeki günlerde siyasiler aracılığıyla TBMM'ye sunulması planlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Kent Konseyi Başkanı Ahmet Necip Günaydın, Sivas'ın Ankara'dan sonra Milli mücadelenin en uzun süre yönetildiği yer olduğunu belirterek, "Sivas, 'İstiklal Madalyası'nı' her şekilde hak eden bir şehir. Bunu tarih ortaya koyuyor. Sivas, bu hak ettiği madalyaya şehrin bir müzesinde sergilenmesinde büyük bir gurur duyacaktır. Ben buna yüzde yüz hak ettiğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Sivas gurur duyacaktır"

Ahmet Necip Günaydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na dilekçe sunacaklarını belirterek, "Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda Sivas iline İstiklal Madalyası'nın verilmesi hakkında değerlendirmeler yaptık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na dilekçemizi sunmak üzere dilekçeyi toplantıda okuduk. Hiçbir ille kendimizi kıyaslamıyoruz çünkü her bir ilimiz son derece kıymetlidir. Ama şunu unutmayalım ki Sivas, Ankara'dan sonra Milli mücadelenin en uzun süre yönetildiği ve Mustafa Kemal Paşa'nın heyetinin Sivas'ta kalarak, tüm faaliyetleri buradan organize ettiler. Bunları yaparken de Sivas halkının tam desteğini alarak huzur ortamı içerisinde çalıştıklarını çok açık ve net bir şeklinde biliyoruz. Sivas halkı, gerek İstanbul ve işgal kuvvetlerin baskınlarına rağmen Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ev sahipliği yapmıştır. Kongre binasının eşyalarını evlerinden getirmişler, sürekli ikramlarda bulunmuşlar, evlerinde misafir etmişler ve onların can güvenlikleri için her türlü fedakarlığı yapmışlardır. Sivas, 'İstiklal Madalyası'nı' her şekilde hak eden bir şehir. Bunu tarih ortaya koyuyor. Sivas, bu hak ettiği madalyaya şehrin bir müzesinde sergilenmesinde büyük bir gurur duyacaktır. Ben buna yüzde yüz hak ettiğine inanıyorum" dedi. - SİVAS

