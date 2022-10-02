Sivas haber: Sivas'ın Yıldız'ı ilçe olmak istiyor

Sivas haberler: Sivas'ın Yıldız'ı ilçe olmak istiyor Sivas'ta yaklaşık 20 bin nüfusu bünyesinde barındıran Yıldız Beldesi sakinleri, ilçe olmak için harekete geçti Sivas'ta yaklaşık 20 bin nüfusu bünyesinde barındıran Yıldız Beldesi sakinleri, ilçe olmak için harekete geçti.

Sivas'ın Yıldız'ı ilçe olmak istiyor

Sivas'ta yaklaşık 20 bin nüfusu bünyesinde barındıran Yıldız Beldesi sakinleri, ilçe olmak için harekete geçti

SİVAS - Sivas'ta yaklaşık 20 bin nüfusu bünyesinde barındıran Yıldız Beldesi sakinleri, ilçe olmak için harekete geçti.

Sivas'ta Yıldızdağı Kayak Tesisi başta olmak üzere birçok turistik doğan güzelliği bünyesinde barındıran, Merdel bölgesi ile 20 bine varan nüfusu sahip olan Yıldız Beldesi sakinleri ilçe olmak istiyor. İlçe olmak için gerekli her kriteri taşıdıklarını düşünen Yıldızlılar, düzenli olarak gerçekleştirdikleri istişare toplantısında konuyu gündeme getirdi.

Yıldızlılar, düğün kartlarının dağıtımı, TOKİ çalışmaları ve aza çalışmalarını değerlendirmek için Sivas'ta Susamışlar konağında Yıldız Beldeliler Derneği Başkanı Erol Çıkar başkanlığında bir araya geldi. İstişare toplantısının konukları arasında Yıldız Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Öztürk, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan ve Gazeteci Abdullah Yiğit'te vardı.

İlçe ana gündem oldu

Merder bölgesiyle ilgili gündemdeki konuların ele alındığı toplantıda ana gündem maddesi beldenin ilçeye dönüştürülmesi talebi oldu. Katılımcıların tamamı beldenin ilçeye dönüştürülmesi talebinde hemfikir oldular. Toplantıda konuyla ilgili yol haritası belirlendi.

Yıldız Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Öztürk, devlet büyüklerinden müjdeli haberi beklediklerini belirtip, "İnşallah Cumhurbaşkanımız ve Cumhur ittifakının katkıları ile bize seçimden önce beklediğimiz müjdeli haber verilir ve Yıldız Beldesi ilçe yapılır. Yıldız Beldesi, Merder bölgesinde nüfus yoğunluğu çok kabalalık olan bir yer. Sivas'a da 50-60 kilometre mesafede. Bölgemizde köy nüfuslarımız çok kalabalık. En küçük köyümüz bin bin 500 nüfuslu. Merder bölgesi yaklaşık 15-20 bin civarında bir nüfus barındırıyor. Bu bölgemizin bir ilçeye ihtiyacı olduğunu düşünürüz. B ihtiyacı devlet büyüklerimize ilettik, haberleri var. İnşallah bize haber verir Yıldız'ı ilçe yaparlarsa seviniriz" dedi.

Kriterler uyuyor

Yıldız Beldeliler Derneği Başkanı Erol Çıkar ise konuşmasında, Yıldız Beldesinin ilçe olmak için gerekli kriterlere sahip olduğunu vurgulayarak, "Belediye başkanımız ve muhtarlarımızla bir aradayız. Bugün Yıldız Beldemizin ilçe olması hususunda istişarelerde bulunduk. Bu talebimizin gerçekleşmesi için sürecin biraz dana hızlandırılmasını istiyoruz. Talebimize olumlu karşılık vereceklerini düşündüğümüz devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Nüfus ve coğrafi şartlar nedeniyle Yıldız'ın ilçe olması önemli bir ihtiyaçtır. Yıldız, Yıldız dağı kayak merkezi gibi uluslararası müsabakaların yapıldığı önemli bir turizm merkezini de bünyesinde bulundurmaktadır. Bu bölgenin ilçe olması için gerekli kriterlere sahip olduğunu düşünüyoruz. Yıldız Beldesinin ilçe olması en büyük talebimizdir." Şeklinde konuştu.