Haberler

Site sakinleri Palandöken Kaymakamı’na sahip çıktı: "Kaymakama itibar suikastı yapılıyor"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Site sakinleri Palandöken Kaymakamı’na sahip çıktı: 'Kaymakama itibar suikastı yapılıyor'
Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum’un Palandöken ilçesinde Kaymakam Yunus Kızılgüneş ve koruma polisinin dahil olduğu köpek olayıyla ilgili adli ve idari soruşturma sürerken, olayın yaşandığı sitenin sakinlerinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde Kaymakam Yunus Kızılgüneş ve koruma polisinin dahil olduğu köpek olayıyla ilgili adli ve idari soruşturma sürerken, olayın yaşandığı sitenin sakinlerinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Site sakinleri, olayın anlık bir gerilimden ibaret olmadığını, uzun süredir devam eden bir "yasaklı ırk köpek" krizi olduğunu belirtirken, sitenin korkulu rüyası olan köpeğin, kaymakama 3.5 yaşındaki çocuğunun yanında da saldırdığı ortaya çıktı.

Kardelen Sitesi sakinlerinin aktardığı bilgilere göre, site içerisinde ağızlıksız ve tasmasız şekilde gezdirilen yasaklı ırk bir köpek, uzun süredir çevreye büyük bir korku ve tehlike saçıyor. Çocuklarının güvenliğinden endişe eden site sakinleri, durumun çözülmesi için daha önce defalarca imza toplayarak polis merkezine şikayette bulunduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını iddia etti.

"Daha önce 3,5 yaşındaki çocuğunun yanında saldırdı"

Olayın arka planına dair çarpıcı bir iddiayı dile getiren site sakinleri, aynı köpeğin daha önce Kaymakam Yunus Kızılgüneş'e, 3,5 yaşındaki çocuğunun yanındayken saldırma girişiminde bulunduğunu belirtti. Yaşanan bu ilk olayın ardından köpek sahibinin babasının gelerek Kaymakam Kızılgüneş'ten özür dilediği, ancak sonrasında olayı çarpıtarak sosyal medya üzerinden bir karalama kampanyası ve itibar suikastı başlattıkları ileri sürüldü.

Soruşturma çok yönlü devam ediyor

Kamuoyuna yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, Kaymakam Yunus Kızılgüneş'in makam aracına yöneldiği sırada kendisine doğru gelen köpeğe hamle yaptığı, ardından koruma polisinin araçtan silah alarak duruma müdahale etmeye çalıştığı görülmüştü.

Görüntülerin ardından resmi makamlar hızla harekete geçti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Eylül 2026 tarihinde olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla adli soruşturma başlattı. Erzurum Valiliği ise 15 Eylül 2026 tarihinde yaptığı basın açıklamasında, iddiaların ve görüntülerin gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılması amacıyla idari araştırma ve inceleme sürecinin titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.

Site sakinleri, adli ve idari makamlar tarafından yürütülen soruşturmada site genelindeki yasaklı ırk tehlikesinin, daha önce yapılan resmi şikayetlerin ve Kaymakam Kızılgüneş'e yönelik kasıtlı karalama faaliyetlerinin de göz önünde bulundurulmasını ve gerçeklerin kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu

Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu
Canlı yayında olay sözler! Mbappe'yi çıldırtacak Arda Güler açıklaması

Arda hakkında canlı yayında söylenenler çok konuşulacak
Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor

Bir insan bunu neden paylaşır? Görüntüye tepki yağıyor
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş

Kadir İnanır'ın 28 mirasçısı şokta

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ordusu Doğu Pasifik’te karteller tarafından kullanılan bir tekneyi daha batırdı

Kartelin yüzen yakıt istasyonuna baskın! ABD ordusu batırdı
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor

Kozinoğlu soruşturmasında çok kritik gözaltılar! İkisi eski savcı
Fenerbahçe'ye elenen Lyon, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

F.Bahçe'ye elenen Lyon, Avrupa Ligi'nde zorlu maça çıktı! İşte sonuç
Görme engelli akademisyenden vekalet için '2 şahit' istedi! O notere 200 bin TL ceza kesildi

Vekalet için gitti, '2 şahit getir' dediler! Sonu 200 bin TL ceza
Yargıtay affetmedi! Eşine söylediği tek kelime başına dert açtı

Yargıtay affetmedi! Tek kelime evliliği bitirdi
Vicdansızlığın böylesi! Küçük kızın gözleri önünde saldırdılar

Vicdansızlığın böylesi! Kuaföre kızının önünde kabusu yaşattılar
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı

Ayasofya'nın altındaki gizli dünya! Tamı tamına 9 kilometre