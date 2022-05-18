Aile Destek Merkezi'nde kurs gören kadınlar çalışmalarını sergiledi - Haberler

BEYTÜŞŞEBAP, ŞIRNAK (İHA) - Aile Destek Merkezi'nde kurs gören kadınlar çalışmalarını sergiledi

ŞIRNAK - Şırnak'ta Aile Destek Merkezi'nde çalışan 80 kadın kursiyerin bir yıl boyunca yapmış olduğu el emeği kilim, çeyizlik eşya ve hediyelik eşya sergilendi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi'nde çalışan 80 kadın kursiyerin bir yıl boyunca yapmış olduğu el emeği kilim, çeyizlik eşya ve hediyelik eşya sergilendi. İlçede kurulan Aile Destek Merkezi'nde şimdiye kadar 600 kadın kurs bitirme belgesi aldı. Usta öğreticilerin vermiş olduğu dersler sayesinde ilçeyi tanıtan el emeği göz nuru ürünler, Beytüşşebap Kaymakamlığı bahçesinde sergilendi. Sergide konuşan ADEM koordinatörü Sevilay Ataman, "Bu yıl 2.'sini düzenlediğimiz sergiye ilçe kaymakamımız ve Beytüşşebap halkı teşrif etti. 80 kursiyerimizin yapmış olduğu ürünleri sergileme şansımız oldu. İnşallah Şırnak merkez ve diğer bölgelerde de sergileme şansımız olur. Hediyelik ve çeyiz eşyaları yapıyoruz. Ulaşmak isteyenlere gönderebiliyoruz. Aynı zamanda açtığımız kurslarımız devlet destekli. Bu yüzden kadınlarımıza iş imkanı da olmuş oluyor" dedi.