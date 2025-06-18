Şırnaklı Genç Kızlar Mobilya Sektöründe Tabuları Kırıyor

Şırnaklı genç kızlar, daha çok erkeklerin egemen olduğu mobilya sektöründe geleceklerini yeniden şekillendiriyor.

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin mobilya ve iç mekan tasarımı bölümü, kız öğrencilerin azmiyle dikkat çekiyor. 12'nci sınıf öğrencileri Pınar Güngör ve Zeynep Bayar, "erkek mesleği" olarak bilinen mobilyacılıkta kendi geleceklerini kurmak için ter döküyor. Öğrencilerden Pınar Güngör, mobilya işini severek yaptığını belirterek, "Mobilya uğraştığımız için, geleceğimizi düşünmek zorundayız, ilerde işinize yaraması için, para kazanmak için, ailemize destek olmak için bunları yapıyoruz, öğreniyoruz burada. Zevkli geliyor şu an. Bizde zaten ileride de uğraşmak istiyoruz" dedi.

"Kadınız diye hiçbir şey yapmayacak değiliz"

Mobilyanın erkeklerin egemen olduğu bir sektör olduğunu ve kadın olarak zorlandıklarını belirten Güngör, "Kadın olarak tabii ki zor yanları var. Bu kadar erkeğin içinde çalışmak gibi ama yine de yani zevkli geliyor. Kadınız diye hiçbir şey yapamayacak da değiliz. Geleceğimiz için buradayız. Ailemize destek olmadığı için, ilerdeki hedefim okulu bitirmek, belki arkadaşımla konuşuyorduk aramızda işte ikimiz, beraber bir yerler falan açarız. İşte kadın olarak hem de belki daha çok değer göreceğiz" diye konuştu.

"Dünya genelinde kalifiye eleman sıkıntısı yaşanıyor"

Atölyede 4 öğretmen rehberliğinde toplam 120 öğrencinin eğitim gördüğünü belirten bölüm şefi Serhat Efe, dünya genelinde kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığını dile getirdi. Efe, "Ş4 öğretmen, 120 öğrenci aktif olarak bu atölyede çalışıyor. Dünya genelinde kalifiyeli eleman eksikliği var. Biz de hani bir nebze de olsa ülkemizde, Şırnak'ta, bölgemizde iyi ahlaka sahip usta öğreticiler yetiştirmek istiyoruz. Sadece usta değil, bizim için meslek etiği ustalıktan daha önemli. Yani bu doğrultuda buradaki bütün bölümler de öğrenci kardeşlerimize dersler veriyoruz ve bu doğrultuda 4 yıl sonunda usta olarak bu bölümlerden mezun oluyorlar. Buradan mezun olan öğrencilerimizin dükkan açtığını görüyoruz. Şu anki en büyük hayalim ne diyorsanız Zeynep ve Pınar kardeşlerimin de yani bu sadece erkek işi değildi yani en azından. Yani bunu en azından bu tabuyu kırmak istiyoruz. Onların da yani Allah nasip ederse bir iş yerinden önce çalışıyor görmek, sonra da onların kendi iş yerlerini açtığını görmek bizim için en büyük gurur kaynağı olacak. Zeynep de Pınar ya da ondan sonra gelecek öğrenci kız kardeşlerimizin de bir mobil yarış öncesinde ya hem kendilerini ya da en azından bir atölyede yerde çalışıyor görmek bizim en büyük gurur kaynağımız olacak. Çünkü zaten biz daha öğrencilerimiz mezun olmadan buradaki bütün mobilya yani ildeki bütün mobilya atölyeleri ile iletişim halindeyiz hocalarımızla. Daha öğrencilerimiz mezun olmadan bizden bilgilerini istiyorlar işte hocam bize de yönlendirin bizde de çalışsınlar. Yani en büyük gurur kaynağımız şu an o" şeklinde konuştu.

"Mezun olduktan sonra kendi işimi kurmak istiyorum"

Öğrencilerden Zeynep Bayar ise "Mobilya işini sevdiğim için buraya geldim. Hocalarımız bizlere öğretiyor. Bir şeyler öğrenmek ve meslek edinmek için buradayız. Sonuçta bir erkek işidir. Yani kadın olarak ta bende bu mesleği seçtim. Benle kız arkadaşım o da bu okulda aynı sınıftayız. Yani yapıyoruz ikimiz de. Mezun olduktan sonra kendi işimi kurmak istiyorum, kendi işimin patronu olmak istiyorum. Alıştırmış kendimi bu işe adamışım, öğrenmek istiyorum. Yani ilerideki hedefimiz kendimizi bir dükkanlar açıp, atölye açıp kendimizi bu işe vermemiz bir kadın olarak erkek işidir, bizde yapıyoruz kendimizce, alışmışız. Kendi işimin patronu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 5 yıldır okul müdürü olarak görev yapan Mehmet Bulut, okulda bilişim teknolojileri, elektrik ve elektronik teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, metal teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme bölümlerinde öğrencilerin hem okuduğunu hem de belli bir ücret kazandığını, okulun son yıllarda bir fabrika gibi çalıştığını ve milli sermayeye ciddi bir katkı sunduğunu vurguladı. - ŞIRNAK