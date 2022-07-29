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Şırnak yaylalarındaki yol onarım çalışmaları devam ediyor

Şırnak yaylalarındaki yol onarım çalışmaları devam ediyor Şırnak'ta bahar ayında yaylaya çıkartılan sürülerle birlikte bozulan yayla yollarının onarma çalışmaları devam ediyor.

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Şırnak yaylalarındaki yol onarım çalışmaları devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta bahar ayında yaylaya çıkartılan sürülerle birlikte bozulan yayla yollarının onarma çalışmaları devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı yaylalarda Kaymakam Hasan Uğuz'un talimatlarıyla daha önce göçer sürülerinin yolları kullanılamaz hale getirmesi sonucu ilçe özel idare ekipleri yol açma çalışmaları başlattı. İlçe genelinde Hale, Meydan, Kahnicemet ve Faraşin yaylalarındaki vatandaşların yollarını toprak ve taşlardan temizlemek için günlerdir yoğun mesai harcıyor. Çalışmalarla ilgili konuşan operatör İrfan Cin, bir ay boyunca yol açma çalışmaları yaptıklarını söyledi. Cin, "Kaymakamımız Hasan Uğuz, ilçe özel idare müdürümüz Seyit Gökçe ve şantiye şefimiz Cihat Akdağ'ın talimatları doğrultusunda bahar aylarında göçerlerin sürüleri yolları kapatmış ve taş doldurmuştu. Ekip arkadaşlarımızla beraber yaylada yol temizleme çalışmaları yapıyoruz. İnşallah bu hafta içerisinde hepsini bitirmiş olacağız. Hem yazın, hem kışın yol açmakla geçiyor günlerimiz. İşimizi seviyoruz, halkımıza hizmet etmekten çok mutluyuz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe - Yerel

Beytüşşebap Hisarcık Şırnak Yerel Haberler

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