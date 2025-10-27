Şırnak Vakıf Anaokulu Öğrencileri Vali Ekici'yi Ziyaret Etti

Şırnak Vakıf Anaokulu öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve öğretmenleri eşliğinde Şırnak Valisi Birol Ekici'yi makamında ziyaret etti.

Valilikte sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Vali Ekici, minik öğrencilerle yakından ilgilendi, sohbet etti ve onların heyecanına ortak oldu. Renkli anların yaşandığı buluşmada Vali Ekici, çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti. Ziyarette okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Vali Ekici, "Okul öncesi eğitim, çocuklarımızın kişisel gelişimi ve akademik başarısı için sağlam bir temeldir. Bu dönemde atılan her adım, onların geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. Şırnak'ta okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Vali Ekici, öğretmenlere ve ailelere de teşekkür ederek, çocukların gelişiminde öğretmen-aile iş birliğinin önemine vurgu yaptı. - ŞIRNAK