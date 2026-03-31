Mehmetçik'in mektupları öğrencilere ulaştı

Gaziantep'teki Dr. Sadık Ahmet İlkokulu öğrencileri, Şırnak'ta görev yapan Mehmetçiklere mektup gönderdi. Gelen mektuplar ve hediyelerle öğrencilerin mutluluğu arttı.

Şırnak'ta vatan görevi yapan Mehmetçiklerden anlamlı mektuplar Gaziantep'te eğitim gören öğrencilere ulaştı.

Gaziantep'te Dr. Sadık Ahmet İlkokulu 2'nci sınıf öğrencileri Türkçe dersinde farkındalık olarak Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatani görevini icra eden Mehmetçiklere mektup göndermişti. İlk defa mektup gönderen öğrencilerin etkinliğine cevap veren asker abileri, öğrencilere mektup ve çeşitli hediyeler gönderdi. Sınıf öğretmenleri tarafından alınan mektup ve hediyeler, öğrencilere teslim edildi. Mektupları alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu. - ŞIRNAK

