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Şırnak'taki Ebeler Annelik Duygularını Paylaştı

Şırnak'taki Ebeler Annelik Duygularını Paylaştı
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Şırnak Devlet Hastanesi'nde görev yapan ebeler, annelik deneyimlerini ve duygularını anlatarak, bu kutsal yolculuğun hem mesleki hem de insani yönlerini vurguladılar. Annelik, özveri ve karşılıksız sevgi ile dolu bir yolculuk olarak tanımlanırken, ebe Derya Oluçay, çocuklarla buluşmanın yorgunluğu unutturduğunu ifade etti.

Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan ebeler, annelikle ilgili duygularını paylaştı.

Şırnak Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan ebeler, annelikle ilgili duygularını anlattı. Yeni hayatlara tanıklık eden bir sağlık çalışanı olarak anneliği hem mesleki hem de insani yönüyle her gün yeniden yaşadığını belirten ebe Funda Taş Dekçi, anneliğin sabaha karşı bir bebek ağlamasıyla uyanmak, uykusuz geçen gecelerin ardından gülümseyen minik bir yüzle karşılaşmak olduğunu söyledi. Her annenin kendinden vazgeçerek, önceliğini çocuğuna verdiğini ifade eden ebe Dekçi, "Bugün sizlerle insan hayatının belki en kutsal, en emek isteyen ama aynı zamanda en derin sevgili bezeli yolculuğundan yani annelikten bahsetmek istiyorum. Annelik kelimelere sığmayan bir duygu. Bazen sabaha karşı bir bebek ağlaması ile uyanmak, bazen uykusuz geçen gecelerin ardından gülümseyen minik bir yüzle karşılaşmak. Evet, yorucu, özveri istiyor. Bazen kendinden vazgeçmeyi de isteyebiliyor. Önce çocuğunu düşünmeyi de gerektirebiliyor" dedi.

Annelik yolculuğunun yalnızca bir görev değil, bir gönül işi, bir sevgi emeği olduğunu aktaran Dekçi, "Gün gelir kendi ihtiyaçlarınızı bir kenara bırakıp sadece onun mutlu olması için de çabalayabilirsiniz. Ama işin en güzel yanı da bu oluyor zaten. O minicik eller size sarıldığında, anne diye fısıldadığında bütün yorgunluklarınızı unutabiliyorsunuz. İşte o zaman anlam kazanıyor annelik. Çünkü annelik sadece bir görev değil, bir gönül işi olmuş oluyor. Karşılıksız sevmenin ve sabretmenin, büyütmenin en güzel adı annelik oluyor. Bazen hatalar yapıyoruz. Bazen yetemediğimizi sandığımız çok nokta oluyor. Ama unutmamalıyız ki, her anne elinden gelenin en iyisini yapıyor ve her çocuğun annesinin sevgisi ile büyümesi gerekiyor. Bugün buradaysak, güçlü bireylersek, arkamızda bir annenin sessiz emeği vardır. Bu yüzden annelik sadece rol değil bir kahramanlıktır" şeklinde konuştu.

Ebe Derya Oluçay ise, çocuklarla buluştukları zaman günün tüm yorgunluğunu üzerlerinden attıklarını söyleyerek, "Hastanemizin bütün birimlerinde çalışan, gerek yoğun bakım, gerek servisler, poliklinik hizmetleri ve doğumhane olmak üzere buralarda çalışan annelerimiz, günün bütün yorgunluğunu tek motivasyonu olan çocukları ile buluşmayla sonlandırmaktadır. Anneler olarak çocuklarımızla vakit geçirdiğimizde yaşadığımız tüm sıkıntıları, tüm zorlukları bir anda unutuyoruz. Bizim için en büyük mutluluk kaynağı budur" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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