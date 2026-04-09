Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu

Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu
Şırnak'ta Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında düzenlenen mevlit programında şehitler için dua edildi.

Şırnak'ta Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında düzenlenen mevlit programında şehitler için dua edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde merkez İsmet Paşa Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından okunan mevlitle camide duygu dolu anlar yaşandı. Programda İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu tarafından başta şehit polisler olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği mevlit programında yapılan dualara hep birlikte "amin" denildi. Etkinlik kapsamında emniyet mensupları tarafından vatandaşlara lokum ve kolonya ikramında bulunulurken, programda samimi ve manevi bir atmosfer hakim oldu.

Düzenlenen programa Şırnak Valisi Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kurum müdürleri, emniyet personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
