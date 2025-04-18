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Şırnak'ta Göçerler Zorlu Yayla Yolculuğuna Hazırlanıyor

Şırnak'ta Göçerler Zorlu Yayla Yolculuğuna Hazırlanıyor
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yaşayan göçerler, kışın geçirdikleri Cehennem Deresi'nden yaylalara doğru zorlu bir yolculuğa çıkmak için hazırlıklara başladı. At ve katırlarla bir aylık bir yolculuğa çıkan göçerler, Beytüşşebap Faraşin ve Hakkari Berçelan yaylalarına ulaşmayı hedefliyor.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Cehennem Kanyonu'ndaki göçerler, havaların ısınmasıyla birlikte zorlu yayla yolculuğuna hazırlanıyor.

Kış mevsimini Cehennem Deresi'ne kurdukları çadırlarda geçiren göçerler, havaların ısınmaya başlamasıyla yaylalara gitmek için hazırlıklarına başladı. Çadırlarını sökmeye başlayan göçerler, eşyalarını yükledikleri at ve katırlarla günler süren yolculuğun ardından Beytüşşebap Faraşin ve Hakkari Berçelan yaylalarına ulaşacak. Göçerler, yolculuk boyunca koyunları belli aralıklarla sağarak süt tutan hayvanlarının hastalanmasını önlemeye çalışacak. Bir aylık zorlu yolculuğun ardından yaylalara ulaşacak göçerler, 6 ay boyunca bölgede kalacak.

Karlı dağların arasında sağanak yağmura rağmen yolculuk yaptıklarını ve çok zorlandıklarını belirten Ayla Yıldız, "At ve katırlar için heybe yapıyoruz. Bu sene Hakkari Berçelan Yaylası'na gideceğiz. Yolculuğumuz 1 ay sürüyor. Ben doğduğumdan bu yana göçerlik yapıyorum. Yolculuğumuz çok zahmetli geçiyor" dedi. - ŞIRNAK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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