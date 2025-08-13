Şırnak'ta Göçerler Kış Hazırlıklarına Başladı

Şırnak'ta yaylaya çıkan göçerler kış hazırlıklarına başladı. Ailelerine yardım eden çocuklar da tezekleri kurutup topluyor.

Beytüşşebap ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilöz köyündeki 2650 rakımlı Faraşin Yaylası'na her yıl giden göçerler ve bölge halkı, kış hazırlıklarına erken başladı. Ahırlardan çıkarılan tezekler güneşte kurutulduktan sonra toplanarak istifleniyor. Çocuklar da oyuncak yerine tezeklerle hem oynayıp hem de ailelerine yardım etmeye çalışıyor. Günlerdir tezekleri istifleyen yaşları 8 ile 13 arasında değişen çocuklar, boş vakitlerinde ise bidondan yaptıkları kızakla eğleniyor.

Nuda Aslan, ailesine yardım ettiğini ve büyüyünce komiser olacağını söyledi. Nuda, "Köyde kalıyoruz. Ailemize yardım etmek bizi mutlu ediyor. Kış aylarında da burada kalacağız. Büyüyünce komiser olmak istiyorum" dedi.

Yusuf Aslan isimli çocuk ise büyünce asker olacağını belirterek, "Günlerdir çalışıyoruz eğleniyoruz. Burada kalıyoruz, güzel geçiyor. Çok işimiz var, tezek topluyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK