ÇOKİM'de kışta 'sıcak' etkinlikler

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kış mevsiminde Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Merkezindeki çocuklar için etkinliklerini sürdürüyor. Okuma etkinlikleri ile çocukların akademik gelişimine destek verilirken, sosyal faaliyetlerle de keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kış mevsiminin soğuk ve karlı günlerine rağmen Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Merkezinde (ÇOKİM) kalan çocuklar için etkinliklerini aralıksız sürdürüyor.

Çocukların her koşulda güvenli, verimli ve mutlu bir ortamda vakit geçirmelerini önemseyen İl Müdürlüğü, bu kapsamda hizmet binasında bulunan kütüphanede düzenlenen okuma etkinlikleriyle çocukların hem akademik gelişimlerine katkı sağlıyor hem de kitap okuma alışkanlıklarını güçlendiriyor. Okuma saatlerinin yanı sıra sanatsal, eğitsel ve sosyal faaliyetlerle çocukların keyifli ve öğretici zaman geçirmeleri hedeflenirken, kış şartlarının oluşturduğu zorlu hava koşulları çocuklar için bir engel olmaktan çıkarılarak umut ve paylaşım ortamına dönüştürülüyor. Alanında uzman personel eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların sosyal gelişimleri desteklenirken, kendilerini değerli ve güvende hissetmeleri de ön planda tutuluyor.

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukların geleceğe umutla bakabilmeleri için her mevsim ve her şartta yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, çocukların hayatına dokunan çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
