Şırnak'ta 6 Peçeli Baykuş Yavrusu Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Silopi ilçesinde inşaat alanında annesiz bulunan 6 peçeli baykuş yavrusunu kurtardı. Yavrular, sağlık kontrollerinin ardından rehabilitasyon için ilgili birime sevk edildi.

Şırnak'ta 6 peçeli baykuş kurtarıldı

ŞIRNAK - Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Silopi ilçesinde bir inşaat alanında annesiz ve yuvasız bulunan 6 peçeli baykuş yavruyu vatandaşın haber vermesi üzerine kurtarıldı.

İlçede inşaat alanında vatandaşlar tarafından fark edilen ve annesiz olduğu anlaşılan peçeli baykuş yavruları için DKMP Müdürlüğü'ne bilgi verildi. İhbar üzerine gelen ekipler, yavruların ilk sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Henüz uçamayan ve bakıma muhtaç durumda olan minik baykuşlar, rehabilitasyon süreçleri için DKMP Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birime sevk edildi. Uzman ellerde yaşam mücadelesi veren yavruların, güçlenmelerinin ardından yeniden doğal ortamlarına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - Yerel
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zimbabve'de sıtma salgını korkunç boyutta: 317 kişi hayatını kaybetti

Salgın korkunç boyuta ulaştı! Ülkede 317 can aldı
Bahçeli, 147 gün sonra kürsüde: İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı

147 gün sonra kürsüye çıkan Bahçeli'den tarihi çağrı
Yeni bir kan grubu keşfedildi

Yeni bir kan grubu keşfedildi
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor

Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.