Şırnak AFAD su altı dronu ile her an göreve hazır

Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ), afet ve acil durumlara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla envanterinde bulunan su altı dronu (ROV) ile eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle arama kurtarma çalışmalarında kritik öneme sahip olan teknoloji sayesinde ekipler, su altında meydana gelebilecek olaylara karşı her an göreve hazır tutuluyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte afet yönetiminde etkin şekilde kullanılmaya başlanan uzaktan kumandalı su altı araçları, su altındaki riskli bölgelerin güvenli ve hızlı şekilde incelenmesine imkan sağlıyor. Şırnak AFAD ekipleri de sahip oldukları su altı dronu ile hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerini sürdürerek muhtemel vakalara karşı hazırlıklarını güçlendiriyor. Su altı dron sistemleri sayesinde batık araçlar, enkazlar ve kayıp kişilerin bulunabileceği alanlar detaylı şekilde taranabiliyor. Teknoloji, dalgıçların doğrudan riskli bölgelere girmesinden önce keşif yapılmasına olanak tanırken, operasyonların daha güvenli ve etkin yürütülmesini sağlıyor.

AFAD envanterinde bulunan su altı dronu, deniz kazalarının incelenmesi, gemi batıkları ve enkaz araştırmaları, liman ve gemi gövdelerinin kontrolü, baraj ve hidroelektrik santral incelemeleri, su altı altyapı sistemlerinin denetlenmesi, bilimsel araştırmalar, deniz ekosisteminin gözlemlenmesi, derin deniz deşarjlarının incelenmesi, su altı yapılarının temizliği ve arama kurtarma faaliyetlerinde aktif olarak kullanılabiliyor. Şırnak AFAD yetkilileri, gelişmiş teknolojik imkanların afet ve acil durum yönetiminde büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, ekiplerin su altı operasyonlarında uzmanlaşması amacıyla eğitimlerin düzenli olarak devam ettiğini belirtti.

Muhtemel boğulma vakaları, su altı arama kurtarma operasyonları ve çeşitli afet senaryolarına karşı hazırlıklarını sürdüren Şırnak AFAD ekipleri, sahip oldukları teknolojik ekipman ve eğitimli personelle her an göreve hazır olduklarını vurguladı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı