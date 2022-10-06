Sinoplu Pazarcı: "Hayat Bitmiş, Felç Olmuş. Maalesef Durum Çok Kötü"

Sinop kent merkezinde kurulan halk pazarına gelen pazarcı da vatandaş da artan hayat pahalılığı ve fiyatlardan şikayet etti. Pazarcı Burhan Yavuz, “Hayat bitmiş. Felç olmuş. Maalesef durum çok kötü” dedi. Alışveriş için pazara gelen Şahin İnce, "20 lira limon. Kaç tane giriyor? Nasıl alacak emekli? Çalışan asgari ücretli? Pazarda ucuz bir şey yok. Her şey ateş pahası. Domates 10 lira ama bu mevsimde" diye konuştu.

MUSTAFA USTA

Sinop kent merkezinde kurulan halk pazarına gelen pazarcı da vatandaş da artan hayat pahalılığı ve fiyatlardan şikayet etti. Pazarcı Burhan Yavuz, "Hayat bitmiş. Felç olmuş. Maalesef durum çok kötü" dedi. Alışveriş için pazara gelen Şahin İnce, "20 lira limon. Kaç tane giriyor? Nasıl alacak emekli? Çalışan asgari ücretli? Pazarda ucuz bir şey yok. Her şey ateş pahası. Domates 10 lira ama bu mevsimde" diye konuştu.

Sinop kent merkezinde haftada 2 gün halk pazarı kuruluyor. Samsun'dan Sinop'a satış yapmak için gelen pazarcı Ali Ektin Duman, artan fiyatlardan dolayı memnun olmadığını söyledi. Zamlı aldıkları ıspanağı 20 liraya sattığını, müşterinin bu fiyata tepki gösterdiğini belirten Duman, şöyle konuştu:

"Mazot, gübre düşmedikten sonra bu enflasyonun düşeceği yok. Düştü diyorlar ama alakası yok. Biber 20 lira, milletin alım gücü yok. Parası olan da var olmayan da var ama olsa da ne olacak? Millet zor durumda. Mazot, gübre düşmedikten sonra yapacak bir şey yok. Milletin alım gücü yok. Aldığımız yerde de mallar pahalı. Pazarcı da zor durumda, müşteriler de zor durumda. Halkımız zor durumda yani. Göründüğü gibi değil her şey. Bafra'dan araba buraya nereden baksan 1200- 1300 lira yakıyor. Bir tane adam 300 liraya çalışıyor, 200 lira da masraf oluyor, 500 lira. 5 tane adam çalışıyor burada. Poşetin kilogramı oldu 35- 40 lira. Her şey göründüğü gibi değil. Kendi şahsıma konuşuyorum durumdan memnun değilim.

"BİZ DE PAHALIYA ALIYORUZ"

Aynı zamanda bir de çiftçiyim ben. Çiftçi olduğum halde bugün 100 dönüm tarla yapsan 100 dönüm tarlanın ne kadar masrafı var? 100 dönüm yere nereden baksan 200- 250 bin lira masraf olur. Ne yapacak bu millet? 10 dönüm yer yaptık 30-35 bin lira masrafı var. Çeltiğin bugün 14- 15 lira olması lazım ki millet kendini kurtarsın. 14- 15 lirada kendini kurtarmaz ama imkanı yok yani. Adam çeltik 14-15 diyor çeltiği satıyor 10 liraya. Para mı kazanır? Köylü de zor durumda. Müşteriler de zor durumda. Yani kısacası halk zor durumda. Kısaca şöyle özet vereyim, bugün asgari ücrete çalışan bir kişi ne yapsın? Evi de kiraysa 2 bin 500 lira ev kirası. Alıyor 5 bin 500 lira. Bunun elektriği mi yok, suyu mu yok, mutfak masrafı mı yok, çocuğu okula mı gitmiyor? Git bugün bir işe gir. Bir evde normalde 1 kişi, 2 kişi çalışır. 2 kişi çalışsa asgari ücret yine yetmez. Bakıyorum adam geliyor 'ıspanak kaç para' diyor. Ispanak 20 lira. Bilmiyor bizim ıspanağı kaça aldığımızı. Biz de pahalı alıyoruz."

"HAYAT BİTMİŞ, FELÇ OLMUŞ"

Sinoplu Pazarcı Burhan Yavuz, "Pazarda durum vahim. Saat 10.00 oldu. Bu sıkıntılar bu stresler insanı yiyip bitiriyor. Parası olan parası olana harçlık yapıyor. Hayat bitmiş. Felç olmuş. Maalesef durum çok kötü. Hayat harbiden kötü. Çoluğu çocuğu kalabalık olanlar yandı. Alım gücü yok" dedi.

Alışveriş için pazara gelen Şahin İnce, "20 lira limon. Kaç tane giriyor? Nasıl alacak emekli? Çalışan asgari ücretli? Sadece 1 kişi olarak tek başına düşünmeyeceksin. Çevreyi düşüneceksin. Pazarda ucuz bir şey yok. Her şey ateş pahası. Domates 10 lira ama bu mevsimde" diye konuştu.

"PAHALI DEMEK ÇOK HAFİF KALIR"

Alışveriş için pazara gelen Naim Eren, "Pazarın durumu hakkında pahalı demek çok hafif kalır. Çok felaket yani. Pahalı demek hafif kalıyor. Ispanak 20 lirayı görmüş. Benim bahçem var, fiyatlara arada bakıyorum bir baktım ki fiyatlar uçmuş. Sinop gibi yerde hem de. Daha büyük yerlerdeki fiyatları düşünemiyorum. Artmış demek artık çok basit kalıyor. Felaket. Gerçekten biz içinde yaşıyoruz, görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

*Ali Ektin Duman

*Burhan Yavuz

*Şahin İnce

*Naim Eren

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