Sinoplu Balıkçının Ağlarının Çalınmasına Yetkililer 11 Yıldır Çözüm Bulamadı

SİNOP (ANKA) - Sinop'ta balıkçılık yapan Mertol Taşkın'ın ağlarını stokladığı deposu, iddiasına göre 2011 yılından beri sürekli soyuluyor. Balıkçı, 11 yılda 25 kez hırsız giren depodan alınan malzemelerin şimdiki değeriyle 1 milyon TL'ye yakın zararı olduğunu ileri sürdü.

Sinop'ta balıkçılıkla uğraşan 67 yaşındaki Mertol Taşkın, kendi eliyle işlediği ve bakımlarını özenle yaptığı ağlarının, 2011'den beri yılda 2-3 kez deposuna giren hırsızlar tarafından çaldığını söyledi.

11 YILDA 25 KEZ SOYULDU

Başvuruda bulunmadığı yer kalmadığını belirten balıkçı Mertol Taşkın, çalındığını söylediği ağların şimdiki değerlerinin 1 milyon TL'nin üzerinde olduğunu belirtti. Her hırsızlık tarihi deposunun duvarlarına yazan balıkçı, yaşadığı hırsızlık olaylarını emniyete, savcılığa, CİMER'e, Sahil Güvenlik ve Su Ürünleri'ne bildirdiğini söyledi. Taşkın'ın iddiasına göre Şubat 2011'de başlayan hırsızlık olayları, Mart 2022'ye kadar sürdü ve sürmeye de devam ediyor. Başına gelen hırsızlıktan ve çözüm bulamamaktan bunalan balıkçı, "Hepsini alsınlar, ben de rahatlayayım" dedi.

Balıkçı Mertol Taşkın, "2011 yılından 2022 yılına kadar benim mağazama senede 2 veya 3 kere hırsızlar girdi ve dadandı. Şimdiki parayla 1 milyonun üstünde zararım var. Müracaat etmediğim yer kalmadı, hiç de sonuç alamadım. Yapılmış yeni balık ağlarımı… Benim ağlarım özeldir, özel dokunmuş ve özel yapılmıştır. Benim kullandığım malzemeyi Sinop'ta hiçbir balıkçı alamaz ve kullanamaz. Kamera koydum, polise gidiyorum, 'Bir haftalık kayıtlara bakacağız' diyorlar ama kayıtlar 5 günlük silinip gidiyor. Bizim hırsızların yaptığı hırsızlıklar da yanlarına kar kalıyor. Artık vazgeçtim, bitirsinler de beni de kurtarsınlar" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

*Mertol Taşkın

*İşletmeden detay görüntüler