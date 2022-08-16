Sinop yerel haberi: Sinop Belediye Başkanı Ayhan'dan Tepebaşı Belediyesi'ne Ziyaret

Sinop haberine göre Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Tepebaşı Belediyesi'ni ziyaret etti. Ayhan, Tepebaşı Belediyesi'nin başarılı çalışma ve projeleriyle örnek bir yerel yönetim olduğunu belirtti.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Tepebaşı Belediyesi'ni ziyaret etti. Ayhan, Tepebaşı Belediyesi'nin başarılı çalışma ve projeleriyle örnek bir yerel yönetim olduğunu belirtti.

Tepebaşı Belediyesi'ni ziyarette bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Erdoğan Aydoğmuş ve Bülent Rıfkı Ustaoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette Aydoğmuş, Ustaoğlu ve Ayhan, belediyecilik çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Tepebaşı Belediyesi'nin başarılı çalışma ve projeleri ile örnek bir yerel yönetim olduğunu ifade eden Ayhan, Aydoğmuş ve Ustaoğlu'nu tebrik etti.