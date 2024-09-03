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Sinop Valiliği'ne yürüyüşün ikinci günü

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Sinop'un Türkeli ilçesinden 90 kilometre mesafedeki Sinop Valiliği'ne yürüyüş başlatan üç kişi, yürüyüşlerine ikinci günde de devam ediyor.

Sinop Valiliği'ne yürüyüşün ikinci günü

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinden 90 kilometre mesafedeki Sinop Valiliği'ne yürüyüş başlatan üç kişi, yürüyüşlerine ikinci günde de devam ediyor.

Uluslararası Hak Arama Derneği Başkanı Şirvan Ünal, gurbetçi Şaban Turhal ve Hüseyin Çetin, Türkeli-Ayancık ve Sinop sahil şeridinin var olan turizm potansiyeline dikkat çekmek, yol sorununu duyurmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 2 Eylül Pazartesi günü Türkeli ilçesinden yürüyüş başlattı. Üç kişi, yürüyüşte Ayancık ilçesine ulaştı. Burada dinlenen üç kişi, yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti.

Sinop Valiliğine doğru yürüyüşlerini sürdüren üç kişi, yarın saat 16.00 sıralarında valilik önünde olmayı hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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