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Sinop'un Türkeli ilçesinde Güzelkent Limanı'na Sahil Güvenlik Destek Komutanlığı kurulacak

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Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyündeki Güzelkent Limanı'na Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı'nın yapılması planlanıyor. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılması ve kaçakçılık gibi olaylara daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

Sinop'un Türkeli ilçesi Güzelkent Limanı'na Sahil Güvenlik Destek Komutanlığı kurulacağı bildirildi.

Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Orta Karadeniz Grup Komutanı S.G. Binbaşı Barış Kaya, Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyündeki Güzelkent Limanı'na yapılması planlanan Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı çalışmalarını yerinde inceledi.

Bu kapsamda, liman sahasının Sahil Güvenlik birimlerinin operasyonel ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için yapılacak olan düzenlemeler hakkında bilgi alındı. Komutanlık binasının inşa edilmesiyle, bölgedeki güvenlik önlemleri artırılacak ve özellikle kaçakçılık, yasadışı balıkçılık gibi olaylara daha hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı'nın faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Bu komutanlık, Karadeniz Bölgesi'nde Sahil Güvenlik'in etkinliğini artıracak önemli bir yapı taşı olacak. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güzelkent Türkeli sinop Güvenlik Yerel Politika Güncel Haberler

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