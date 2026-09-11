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Sinop’un su ürünleri potansiyeli Antalya’da masaya yatırıldı

Sinop’un su ürünleri potansiyeli Antalya’da masaya yatırıldı
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Sinop’un su ürünleri yetiştiriciliğindeki mevcut durumu ve potansiyeli, 9-11 Eylül 2026 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Uygulamaları ve Destekleme Eğitimi" programında ele alındı.

Sinop'un su ürünleri yetiştiriciliğindeki mevcut durumu ve potansiyeli, 9-11 Eylül 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Uygulamaları ve Destekleme Eğitimi" programında ele alındı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM) tarafından Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitim programına, 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden şube müdürleri ve teknik personel katıldı.

Program kapsamında su ürünleri yetiştiriciliğinde yürütülen uygulamalar, destekleme süreçleri ve sektörün mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Eğitimde ayrıca Sinop'un su ürünleri yetiştiriciliği sektöründeki konumu, üretim kapasitesi ve sahip olduğu potansiyel hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Toplantıya BSGM Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Akbaş, Daire Başkanları Tanju Özdemirden ve Erdal Üstündağ ile ilgili birimlerin yöneticileri ve teknik personel katılım sağladı.

Sinop'u temsilen Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ümit Yıldırım ile teknik personel de eğitim programında yer aldı.

Eğitim programında, su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir üretim hedeflerine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi amaçlandı. Programın, sektörde görev yapan teknik personelin bilgi ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların ve eğitim faaliyetlerinin sektörün sürdürülebilir şekilde büyümesine katkı sağlamasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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