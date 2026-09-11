AKINCI TİHA, İHA-300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu

Türk savunma sanayisinde dikkat çeken bir test daha başarıyla sonuçlandı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın uzun menzilli mühimmat kabiliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında İHA-300 süpersonik balistik füzesi test edildi.

Roketsan tarafından geliştirilen İHA-300, AKINCI'dan gerçekleştirilen atışta 250 kilometreden fazla uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu.

ÇORLU'DAN HAVALANDI

Test için Tekirdağ'daki Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan AKINCI, planlanan uçuş rotasını takip ederek Karadeniz üzerindeki test sahasına hareket etti.

Atış, Sinop açıklarında deniz üzerinde belirlenen hedefe yönelik gerçekleştirildi. AKINCI'dan ateşlenen İHA-300 süpersonik balistik füzesi, 250 kilometreden fazla mesafedeki hedefi tam isabetle vurdu. Başarılı atışın ardından AKINCI, planlanan rotasını takip ederek Çorlu'ya geri döndü.

İHA-300 İLE 250 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE TAM İSABET

Testin en dikkat çeken noktası İHA-300'ün ulaştığı menzil oldu. Baykar'ın testle ilgili açıklamasında, İHA-300 süpersonik balistik füzesiyle 250+ kilometre menzildeki hedefin başarıyla vurulduğu belirtildi. Böylece AKINCI'nın uzun menzilli mühimmatlarla gerçekleştirebildiği taarruz görevlerine İHA-300 de eklenmiş oldu.

İHA-122 VE İHA-230 DA ENTEGRE EDİLMİŞTİ

AKINCI'ya daha önce İHA-122 ve İHA-230 süpersonik füzelerinin entegrasyonu başarıyla tamamlanmıştı. İHA-300 ile gerçekleştirilen başarılı test de platformun uzun menzilli taarruz kabiliyetlerini genişleten yeni bir adım oldu.

MİLLİ MÜHİMMAT YELPAZESİ GENİŞLİYOR

AKINCI'ya bugüne kadar MAM-L, MAM-T, MAM-C, TOLUN mühimmat ailesi, TEBER-81, TEBER-82, LAÇİN, LGK-81, LGK-82, HGK-82, GÖKÇE ve GÖZDE güdüm kitlerinin yanı sıra İHA-230, İHA-122, ÇAKIR Seyir Füzesi ve EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat gibi çok sayıda milli mühimmatın entegrasyonu gerçekleştirildi.

Farklı menzil, güdüm ve harp başlığı seçeneklerine sahip mühimmatların entegrasyonuyla AKINCI'nın farklı hedeflere karşı kullanabileceği taarruz seçenekleri de genişliyor.

39 ÜLKEYLE İHRACAT ANLAŞMASI

Baykar'ın Bayraktar TB2 için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise 16 ülkeyle ihracat anlaşması bulunuyor. İki platform için ihracat anlaşması imzalanan toplam ülke sayısı 39'a ulaştı. Şirket, 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.