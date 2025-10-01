Haberler

Sinop'un Fethinin 811. Yıl Dönümü Kutlamaları İçin Hazırlıklar Başladı

Sinop'un Fethinin 811. Yıl Dönümü Kutlamaları İçin Hazırlıklar Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un fethinin 811. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerle ilgili 'Kutlama Komitesi Toplantısı' gerçekleştirildi. Vali Mustafa Özarslan, kutlamaların coşkulu bir şekilde gerçekleşeceğini belirtti.

Sinop'un fethinin 811. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında "Kutlama Komitesi Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda, yapılacak etkinliklerle ilgili planlamalar ele alındı, kutlamaların coşkulu bir şekilde gerçekleşmesi için yapılacak hazırlıklar gözden geçirildi. Vali Mustafa Özarslan toplantıda yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Sinop'un fethinin yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde, hemşehrilerimizin katılımıyla bu kutlamaları en güzel şekilde gerçekleştirmek için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sinop'un fethi, bu topraklarda kök salan bir medeniyetin simgesidir. Bizler de bu mirası yaşatmak ve daha da yüceltmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile kutlama komitesinde yer alan yetkililer katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı

Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı
Neye uğradığını şaşırdı! Sakin sakin yayına hazırlanan TRT muhabirinin zor anları

Neye uğradığını şaşırdı! TRT muhabirinin zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.