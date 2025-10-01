Sinop'un Fethinin 811. Yıl Dönümü Kutlamaları İçin Hazırlıklar Başladı

Sinop'un fethinin 811. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında "Kutlama Komitesi Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda, yapılacak etkinliklerle ilgili planlamalar ele alındı, kutlamaların coşkulu bir şekilde gerçekleşmesi için yapılacak hazırlıklar gözden geçirildi. Vali Mustafa Özarslan toplantıda yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Sinop'un fethinin yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde, hemşehrilerimizin katılımıyla bu kutlamaları en güzel şekilde gerçekleştirmek için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sinop'un fethi, bu topraklarda kök salan bir medeniyetin simgesidir. Bizler de bu mirası yaşatmak ve daha da yüceltmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile kutlama komitesinde yer alan yetkililer katıldı. - SİNOP