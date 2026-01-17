Haberler

Sinop'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 195 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Sinop'ta gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, il genelinde ulaşımı olumsuz etkileyerek 195 köy yolunun kapanmasına neden oldu. Valilikten yapılan açıklamada, en çok yolu etkilenen ilçelerin Ayancık ve Sinop merkez olduğu belirtildi.

(SİNOP) - Sinop'ta gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, il genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle 195 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sinop merkez ilçede 35, Ayancık ilçesinde 71, Boyabat'ta 5, Erfelek'te 35, Gerze'de 23 ve Türkeli'de 26 köy yolu olmak üzere toplam 195 yol ulaşıma kapandı.

Sinop-Boyabat karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve don olayı nedeniyle yollarda ciddi buzlanma meydana geldi.

