Sinop'ta yaşlı nüfusun oranı yüzde 20,8

Türkiye'nin en yüksek yaşlı nüfus oranlarından birine sahip illerinden Sinop'ta, 65 yaş üstü oranı yüzde 20,8'e ulaştı. Kentte biri 80, diğeri 36 kişilik olmak üzere 2 huzurevi bulunuyor.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce düzenlenen "1. Yaşlılık Çalıştayı" Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Sinop'taki yaşlı nüfus oranının yüzde 20,8 olduğunu, kentte 2 huzurevinden birinin kapasitesinin 80 kişi, diğerinin 36 kişi olduğunu açıkladı. Yıldırım, "Yapılan çalıştayda yaşlı bireylerimizin hayatını kolaylaştıracak sosyal politika önerilerini, bakım hizmetlerindeki iyi uygulama örneklerini, yaşlı dostu şehir ve mekan tasarımlarını, kuşaklararası dayanışmayı güçlendirecek projelerle ele alacağız. Burada ortaya çıkacak fikir ve öneriler, hem yerel hem de ulusal düzeyde politika yapıcılar için yol gösterici olacaktır" dedi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise yaşlılara yönelik çalışmaları anlatarak, "Üçüncü Yaş Üniversitesi ile büyüklerimizin öğrenme azmini yeniden alevlendirdik. Evde Sağlık Hizmetleri ile kapı kapı dolaşıyor, ihtiyacı olan her büyüğümüzün evine sağlık ve şefkat götürüyoruz. Aile ziyaretleriyle sadece maddi değil, manevi destek de sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi; 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Biz de her yaşta insanımızı yaşatmanın ve değerli kılmanın gayretindeyiz" diye konuştu. - SİNOP