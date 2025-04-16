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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirilen Madde ve İki Gözaltı

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Sinop'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 187,39 gram bonzai, 10 sentetik ecza hapı, 2 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop'ta zehir operasyonu

SİNOP - Sinop'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Boyabat ilçesinde yapılan operasyonda 187,39 gram sentetik kannabionid bonzai maddesi, 10 adet sentetik ecza hapı, 2 adet tabanca, 11 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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