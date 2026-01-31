Haberler

Sinop'ta üreticiler bilgilendirildi

Sinop'ta üreticiler bilgilendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik toplantılarda tarımsal destekler, üretim planlaması ve hayvan hastalıkları ile mücadele konularında bilgi verildi.

Sinop'ta üreticilere yönelik bilgilendirme toplantıları kapsamında tarımsal destekler, üretim planlaması ve hayvan hastalıklarıyla mücadele konuları anlatıldı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik bilgilendirme toplantılarına 2026 yılında da devam ediyor. Merkez Mertoğlu Köyü'nde düzenlenen toplantıya İl Müdür Yardımcısı Yusuf Parlak, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Murat Yemenici, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Faruk Üresin ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hüseyin Daldal katıldı.

Toplantıda üreticilere üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve hayvan hastalıkları ile mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Üreticilerin soruları yanıtlanarak güncel uygulamalar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bilgilendirme toplantılarına yıl boyunca devam edeceğini açıkladı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Fenerbahçe'nin borcu

Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Fenerbahçe'nin borcu
Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş

Cinsel istismar adasındaki yeni belgelerde şok Prens Andrew detayı
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı