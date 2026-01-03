Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

(SİNOP) - Sinop'un Türkeli- Ayancık karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamanı yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Trafik kazası, Türkeli-Ayancık karayolunda meydana geldi. Yasin Ö.'nün kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen yabancı plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası Türkeli ilçesi Tümerkan Mahallesi Muhtarı Recep Kaya ile otomobilde bulunan Avni Demirtaş hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Yasin Ö. yaralandı. Karşı araçta bulunan Nafiye Şentürk de kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralıların Türkeli Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.