Haberler

Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Türkeli-Ayancık karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

(SİNOP) - Sinop'un Türkeli- Ayancık karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamanı yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Trafik kazası, Türkeli-Ayancık karayolunda meydana geldi. Yasin Ö.'nün kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen yabancı plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası Türkeli ilçesi Tümerkan Mahallesi Muhtarı Recep Kaya ile otomobilde bulunan Avni Demirtaş hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Yasin Ö. yaralandı. Karşı araçta bulunan Nafiye Şentürk de kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralıların Türkeli Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız

İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi
Fenerbahçe Beko Chris Silva'yı kadrosuna kattı

Resmi açıklama geldi! Yeni transferi duyurdular
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı
New York'ta bir ilk! 'Müslüman Amerikalı Miras Ayı' ilk kez resmi olarak tanındı

New York'ta bir ilk! Müslüman ayı ilk kez resmi olarak tanındı