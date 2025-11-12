Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinden Ayancık yönüne seyir halinde olan E.N.Y. (24) yönetimindeki 57 EA 956 plakalı otomobil, Akliman istikametine dönmekte olan N.T. (47) idaresindeki 55 NB 257 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından 55 NB 257 plakalı araçta yolcu olarak bulunan D.T. hayatını kaybederken, araçların şoförleri N.T. ve E.N.Y. ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.