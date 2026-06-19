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Sinop'ta hareket yaşını öğren kampanyası başladı

Sinop'ta hareket yaşını öğren kampanyası başladı
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Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında bilgilendirme standı kuruldu. Sağlıklı Hayat Merkezleri tanıtılırken vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında farkındalık çalışmaları yapıldı.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde, "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında bilgilendirme standı açıldı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından, Sağlıklı Hayat Merkezleri ile bu merkezlerde sunulan hizmetlerin toplum tarafından daha yakından tanınmasını amaçlayan "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde bilgilendirme standı kuruldu.

Hastanenin poliklinik giriş katında açılan standı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülay Danacı ile müdür yardımcıları ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kampanya kapsamında kurulan stantta vatandaşlara Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan hizmetler tanıtılırken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Yetkililer, kampanya ile vatandaşların koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam davranışlarının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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