Sinop'ta Sağanak Yağış Dereleri Taşırdı

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'ta etkili olan sağanak yağış, Sarıkum Gölü'ne giden derelerin taşmasına yol açtı.

Sinop'ta etkili olan yağış sonrası Sinop-Ayancık yolunda bulunan Sarıkum Gölü'ne akan dereler taştı. Taşan dereler, çevredeki ormanlık alanlar ve yolları su altında bırakırken, Sinop-Ayancık yolu üzerindeki bazı bölümler ise taşan dereler nedeniyle su altında kaldı.

Özellikle yolun bazı kesimlerinde sel riski nedeniyle trafik akışı zorlaştı. Sarıkum Gölü çevresindeki derelerin taşmasıyla birlikte, bölgedeki ormanlık alanlar da büyük zarar gördü. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ağaçlar sular altında kaldı. Vatandaşlar yaşanan durum karşısında yetkililerden güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve taşkınların önlenmesi için kalıcı çözümler bulunmasını talep etti.