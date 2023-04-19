Sinop'ta Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimleri sıklaştırıldı Ramazan Bayramı döneminde yoğun ziyaretçi alan Sinop'un farklı noktalarında, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların can güvenliği için denetimlerini sıklaştırdı.

Sinop'ta Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimleri sıklaştırıldı

SİNOP - Ramazan Bayramı döneminde yoğun ziyaretçi alan Sinop'un farklı noktalarında, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların can güvenliği için denetimlerini sıklaştırdı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayramda yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Sinop'un farklı noktalarında trafik denetimleri düzenleyerek şoförlere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Bu yolda sana çok güveniyoruz' broşürlerini dağıttı.

Ekipler, denetimlerde durdurdukları araç şoförlerine bayramın kazasız geçmesi temennisinde bulundu. Vatandaşlar ise ekiplere teşekkür ettiler.