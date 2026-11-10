Sinop'ta öğrenciler, 10 Kasım'da Atatürk için 'Sonsuza kadar rezerve' masası kurdu

Sinop'ta öğrenciler, 10 Kasım'da Atatürk için 'Sonsuza kadar rezerve' masası kurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta Sultan Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için 'Sonsuza kadar rezerve' yazılı özel masa hazırladı. Türk bayrakları ve Atatürk portreleriyle düzenlenen masa, Atatürk'ün hatırasını yaşatmayı amaçlıyor.
Haber: Mustafa USTA
(SİNOP) - Sinop'ta Sultan Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri Atatürk için üzerinde "Sonsuza kadar rezerve" yazısı bulunan masa hazırladılar.
Sinop'ta Sultan Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmenleri Gülten Karataş ve Ayşe Yoldaş Cantürk ile öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan çalışmada, Türk bayrakları, Atatürk portreleri ve siyah-beyaz detaylarla hazırlanan alanda öğretmen ve öğrencilerin birlikte oluşturduğu özel masa düzenleleri dikkat çekti.
Çalışmanın en anlamlı bölümü ise Atatürk için ayrılan masa oldu. Masanın üzerine "Sonsuza kadar rezerve" yazısı konuldu.