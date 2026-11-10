Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop'ta öğrenciler, 10 Kasım'da Atatürk için 'Sonsuza kadar rezerve' masası kurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta öğrenciler, 10 Kasım'da Atatürk için 'Sonsuza kadar rezerve' masası kurdu Haber Videosunu İzle
Sinop'ta öğrenciler, 10 Kasım'da Atatürk için 'Sonsuza kadar rezerve' masası kurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta Sultan Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için 'Sonsuza kadar rezerve' yazılı özel masa hazırladı. Türk bayrakları ve Atatürk portreleriyle düzenlenen masa, Atatürk'ün hatırasını yaşatmayı amaçlıyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta Sultan Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri Atatürk için üzerinde "Sonsuza kadar rezerve" yazısı bulunan masa hazırladılar.

Sinop'ta Sultan Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmenleri Gülten Karataş ve Ayşe Yoldaş Cantürk ile öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan çalışmada, Türk bayrakları, Atatürk portreleri ve siyah-beyaz detaylarla hazırlanan alanda öğretmen ve öğrencilerin birlikte oluşturduğu özel masa düzenleleri dikkat çekti.

Çalışmanın en anlamlı bölümü ise Atatürk için ayrılan masa oldu. Masanın üzerine "Sonsuza kadar rezerve" yazısı konuldu.

Kaynak: ANKA
Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! Yüzlerce saatlik kamera kaydı, haraç çetesinin sonunu getirdi12

Siz misiniz çetecilik oynayan! Türk polisi adamı böyle rezil eder
İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi

İşe gidiyorum dedi, başka ülkede 21 yaş küçük kadınla evlendi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda20

Çifte indirim geliyor! Rakam bile belli
Arda Güler'in geldiği noktaya bakın! Gurur veren görüntü

Göğsümüz kabartan görüntüler! Helal olsun sana
Zonguldak'ta kız arkadaşına takip isteği attığı iddiasıyla Celal Can'ı öldüren sanığa 15 yıl hapis! Adliyede arbede çıktı

Takip isteği yüzünden öldürmüştü! Karar sonrası adliye karıştı
Tom Barrack'tan 10 Kasım mesajı: Türkiye ile birlikte saygı duruşundayım

Tom Barrack'tan dikkat çeken 10 Kasım mesajı
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş22

17 can alan fabrikanın kurucusuyla ilgili şoke eden detay
Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi

Sabah namazı paylaşımını neden sildi?

Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada

Kan donduran görüntü! Motosikletli yola düştü, sonrası korkunç