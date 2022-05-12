Sinop'ta Mağdur Olan Çiftçi, Devletten Destek Bekliyor

SİNOP (ANKA) - MUSTAFA USTA

Sinop'ta hafta sonu gerçekleşen yağışlar, Mertoğlu Köyü'nde çiftçilik yapan Dilek Şeref'i mağdur etti. Şeref'e ait 1 sulama motoru ve güneş paneli zarar gördü. Şeref, "Mağdurum. Sıkıntılarımın devlet tarafından giderilmesini istiyorum. Destek bekliyorum. Bütün paramızı çileğe yatırdık. O yüzden dolayı elimizde para kalmadığı için şu an alamam onları" dedi.

Sinop'ta hafta sonu gerçekleşen yağışlar, Mertoğlu köyünde çiftçilik yapan Dilek Şeref'in sulama motoru ve güneş paneline zarar verdi. Mağdur olan tarla sahibi Dilek Şeref, "Yani bu kadar beklemiyorduk. Tüm kış taşmamıştı. Biz de beklemiyorduk. Bize de uyarılar yapılmadığı için hiçbir önlem alamadık. Enerji paneli ve motoru en azından kurtarabilirdik, alabilirdik köye" diye konuştu.

"BÜTÜN PARAMIZI ÇİLEĞE YATIRDIK"

Dilek Şeref, şunları söyledi:

"Burası 4 dönümlük bir tarla. 2 dönüme yakın yerini kendi imkanlarımızla çilek yaptık. Cuma günü yağan yağmurlardan dolayı, derenin taşmasından dolayı çilek tarlası suyun altında kaldı. Enerji panelim vardı o suyun altında kaldı. Sulama motorumuz vardı o da suyun altında kaldı. Gittik müracaatlarımızı yaptık. Mağdurum. Sıkıntılarımın devlet tarafından giderilmesini istiyorum. Destek bekliyorum. Güneş enerji paneli vardı. Suyun altında kaldığı için çalışmıyor. Elektrik veriyordu tarlaya, bir hayvan zarar verip sıkıntı çıkmasın diye. 3 bin lira civarı panel tutar. Motor da 5-6 bin lira civarı falan sanırım. Bütün paramızı çileğe yatırdık. O yüzden dolayı elimizde para kalmadığı için şu an alamam onları.

"UYARI YAPILMADIĞI İÇİN ÖNLEM ALAMADIK"

Zararımın giderilmesini istiyorum. Çünkü Erfelek barajının kapaklarının açıldığını söylediler. Yağan yağmurlarla bu ırmağın taşması. Yani bu kadar beklemiyorduk. Tüm kış taşmamıştı. Biz de beklemiyorduk. Bize de uyarılar yapılmadığı için hiçbir önlem alamadık. Enerji paneli ve motoru en azından kurtarabilirdik, alabilirdik köye. Burada suyun altında kaldığı için zarar gördü ikisi de çalışmıyor."

Görüntü dökümü:

*Dilek Şeref

*Çilek tarlasından detay görüntüler