Sinop'ta Lise Öğrencileri, İngilizce "Romeo ve Julliet" Oyununu Sahneledi

Sinop'ta Lise Öğrencileri, İngilizce 'Romeo ve Julliet' Oyununu Sahneledi
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Sinop’ta lise öğrencileri tarafından İngilizce olarak sahneye konulan "Romeo ve Juliet" oyunu beğeni topladı. Sinop Erfelek Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Nermin Çakman, "İngilizce dersine olan ön yargımız çok fazla. Belki bunu kırabiliriz veya öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandırabiliriz, ilerisi için ise onlara güzel bir temel ya da güzel bir başlangıç olur diye ben böyle bir proje yapmak istedim" dedi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta lise öğrencileri tarafından İngilizce olarak sahneye konulan "Romeo ve Juliet" oyunu beğeni topladı. Sinop Erfelek Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Nermin Çakman, "İngilizce dersine olan ön yargımız çok fazla. Belki bunu kırabiliriz veya öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandırabiliriz, ilerisi için ise onlara güzel bir temel ya da güzel bir başlangıç olur diye ben böyle bir proje yapmak istedim" dedi.

Sinop Erfelek Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Nermin Çakman, 25 öğrencisi ile 2 aylık çalışma sonucu "Romeo ve Juliet" oyununu sergiledi.

Erfelek Sinema Salonundaki tiyatro gösterisine, öğrenci yakınlarının yanı sıra birçok izleyici katıldı. Yaklaşık 4 bin nüfusluk Erfelek ilçesinde İngilizce oynanan "Romeo ve Juliet" oyunu, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Oyun sonrası açıklamalarda bulunan Sinop Erfelek Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Nermin Çakman, şöyle konuştu:

"Onları izlerken gözlerim dolu dolu izledim. Burada gerçekten uzun bir emek var. Biz aylardır çalışıyoruz. Böyle bir tiyatro yapmaya ekim ayında karar verdim. Öğrencilerimle paylaştım, öğrencilerimin hepsi bunu gönüllü olarak yaptı. Burada benim amacım, İngilizce dersine olan ön yargımız çok fazla, bu ön yargıları kıramıyoruz maalesef. Belki bunu kırabiliriz veya öğrencilere farklı bir bakış açısı kazandırabiliriz, ilerisi için ise onlara güzel bir temel ya da güzel bir başlangıç olur diye ben böyle bir proje yapmak istedim. Çok da güzel oldu. Bugün harika bir performans sergilediler. Çok mutluyum. Zaman zaman biraz zorlandık. Telaffuzlarımızı düzeltmek zaman aldı. Amacımız, oturup kelime ezberlemek değil de daha somut, daha güncel bir şeyler vererek yapmak istedim bu projeyi. Bunu da başardık. Ekim ayını başında çalışmalara başladık. Buna alışmamız, bu metne alışmamız, telaffuzlarına alışmamız derken son 2 ayda aşamaları biraz hızlandırdık."

"Kendimde olan bir yeteneği keşfettim"

Dadı rolünü oynayan öğrenci Yaren Nurper Çetinkaya, "İlk başta hocamız geldi ve 'Böyle bir oyun düşünür müsünüz? Yapabilir misiniz?' dedi. Biz de korktuk. Çünkü İngilizceydi. Üstüne üstlük telaşımız oldu. Fakat sonra karakterlerin videolarını izledik. Dadı karakteri tam bana göre bir karakterdi. Hazırlanırken aslında kendimi buldum. Kendimde olan bir yeteneği keşfettim. İngilizcem çok gelişti, benim İngilizcem hiç yoktu. Öğretmenime ve bunu düşünen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Romeo rolünü oynayan Sinop Erfelek Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Berat Efe Diken de "Yabancı dilim neredeyse hiç yok. Tiyatro desen, küçük oyunlar oynadık. Büyük tiyatrolarda hiç oynamadık. Hocamız sayesinde ilk kez oldu. Yaptık ve güzeldi. Hocamız bize bunu ilk dediğinde biz bunu hiç istemedik, sonrasında kafamıza yattı. Bana Romeo rolü verildi. Biraz zor oldu ama ezberlerimizi yaparak İngilizcemizi geliştirdik" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
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