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Sinop'ta Kuşaklar Arası Dayanışma: Huzurevi Sakinleri ve Çocuklar Bir Araya Geldi

Sinop'ta Kuşaklar Arası Dayanışma: Huzurevi Sakinleri ve Çocuklar Bir Araya Geldi
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Sinop'ta huzurevi sakinleri, Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ederek çocuklarla birlikte gözleme yaptı ve keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesi amaçlanırken, İl Müdürlüğü 'kuşaklar arası sevgi köprüleri kurmaya devam' mesajı verdi.

Sinop'ta huzurevi sakinleri ile Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar bir araya gelerek kuşaklar arası dayanışmanın güzel bir örneğini sergiledi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Huzurevi'nin kıymetli sakinleri ve kurum çalışanları Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette yaşlılar ile çocuklar birlikte keyifli vakit geçirdi. Buluşmada çocuklarla birlikte gözleme yapan huzurevi sakinleri, samimi sohbetler eşliğinde güzel anlar yaşadı. Çocukların neşesi ve huzurevi sakinlerinin ilgisiyle renklenen etkinlikte, farklı kuşaklar arasında sıcak bağlar kuruldu. Gerçekleştirilen etkinlikle, yaşlıların deneyim ve sevgilerinin çocuklarla buluşturulması, çocukların ise büyükleriyle vakit geçirerek kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesi amaçlandı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Kuşaklar arası sevgi köprüleri kurmaya devam diyoruz. Ulu çınarlarımızın şefkati ve çocuklarımızın neşesiyle, Sinop'ta kocaman bir aile olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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