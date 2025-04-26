Sinop'ta Kur'an-ı Kerim Ziyafeti, Manevi Anlar Yaşattı

Sinop'ta düzenlenen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı, unutulmaz anlara sahne oldu. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nu dolduran vatandaşlar, ulusal ve uluslararası alanda tanınan karilerin tilavetleriyle manevi bir atmosfer yaşadı.

İlim Yayma Cemiyeti Sinop Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte, 1991 yılı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Birincisi Hafız Mustafa Özcan Güneşdoğdu, 2023 yılı TRT Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Birincisi Hafız Muhammed Saka, Hafız Cihan Kodal, Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Hafız Talha Çuhadar ve Alaaddin Cami İmam Hatibi Hafız Abdullah Ergin sahne aldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen seçkin hafızların katılımıyla gerçekleşen program, dinleyicilere Kur'an-ı Kerim'in eşsiz güzelliklerini hissettirdi. Gecenin sonunda yapılan dualar ise salonda duygu dolu anlar yaşattı. - SİNOP