Haberler

Sinop’ta köylere parke yol

Sinop’ta köylere parke yol
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop’un Saraydüzü ilçesine bağlı Asarcık Kayalı köyünde yürütülen parke taşı döşeme çalışmaları yerinde incelendi.

Sinop'un Saraydüzü ilçesine bağlı Asarcık Kayalı köyünde yürütülen parke taşı döşeme çalışmaları yerinde incelendi.

Saraydüzü Kaymakamı Birkan Göktaş, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Yunus Özkan ile birlikte Asarcık Kayalı köyünü ziyaret etti. Köyde sürdürülen kilit parke taşı döşeme çalışmalarını sahada inceleyen Kaymakam Göktaş, yürütülen faaliyetlerin son durumu hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Köy sakinlerinin ulaşım konforunu artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağı belirtildi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Göktaş, talepleri dinleyerek incelemelerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi

İki şehirde alarm! Yüzlerce kişi kaçıyor, elektrikler bile kesildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında ipler koptu! Ersan Şen ile Gürsel Tekin birbirine girdi

Canlı yayında birbirine girdiler! Bir anda ayağa fırladı
Galatasaray'ın Sporting maçı kadrosu belli oldu! Osimhen yok

Osimhen yok! İşte Galatasaray’ın Sporting maçı kamp kadrosu

Adliye çıkışı silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Adliye çıkışı kan aktı! Kimliği belirsiz kişiler kurşun yağdırdı
Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı

Yemen’de hükümet güçleri, Husiler’e karşı saldırı başlattı
“Kara Haydar” gözaltına alındı, fenomen eşinden apar topar hamle geldi

“Kara Haydar”ı polis aldı, fenomen eşinden apar topar hamle geldi
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor

Fener taraftarını delirten haber
Melissa Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı

Vargas'ın annesini görenler şaştı kaldı