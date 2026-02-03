Haberler

Sinop'ta kan bağışı etkinliği

Güncelleme:
Türk Kızılay Sinop Şubesi ve ÖNDER Sinop İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle İskele Meydanı'nda düzenlenen kan bağışı etkinliğinde, bağışçılar adına üç fidan dikileceği duyuruldu.

Türk Kızılay Sinop Şubesi ile ÖNDER Sinop İmam Hatipliler Derneği iş birliğinde düzenlenen kan bağışı etkinliği, İskele Meydanı'nda gerçekleştirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sinop İmam Hatipliler Derneği Başkanı İsmail Aksoy, iyiliği, dayanışmayı ve insan hayatını her şeyin üzerinde tutmayı şiar edinmiş bir camianın mensupları olduklarını belirtti. Aksoy, "Bu anlayışla; ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak Türk Kızılay ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında şubat ayı itibarıyla Türkiye genelinde kapsamlı bir kan bağışı seferberliğini başlattık" dedi.

Düzenli ve sürdürülebilir bir bağış süreci oluşturmayı hedeflediklerini belirten Aksoy, kampanya kapsamında her bağışçı adına Türk Kızılay tarafından üç fidan dikileceğini de ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
