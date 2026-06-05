Sinop İl Özel İdaresi envanteri genişliyor

Sinop'ta, İl Özel İdaresi bünyesine kazandırılan iş makineleri, kamyonlar, yangın tankerleri, köy durakları ve çöp konteynerleri için geniş katılımlı bir teslim töreni düzenlendi.

Sinop'ta, yerel hizmetlerin kalitesini ve hızını artırmak amacıyla İl Özel İdaresi filosuna dahil edilen kamyon, iş makinesi, yangın tankeri, köy durağı ve çöp konteynerleri için resmi bir teslim töreni gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Makine İkmal Atölyesi'nin ev sahipliği yaptığı programa; Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, idari amirler, protokol mensupları ve bölge halkı katılım sağladı.

Törende kürsüye çıkan Vali Mustafa Özarslan, filoya katılan yeni araç ve çevre ekipmanlarının Sinop halkına hayırlı olmasını dileyerek, şehrin altyapısını güçlendirecek bu önemli adımda payı olan herkese şükranlarını sundu.

Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş'ın gerçekleştirdiği duanın akabinde, protokolün katılımıyla kurdele kesilerek araçlar hizmete açıldı. Program, davetlilerin yeni iş makinelerini ve ekipmanları yakından incelemesiyle noktalandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı